Лікарні Естонії впроваджують ШІ для запису розмов із пацієнтами — ERR News

В Естонії лікарні та приватні клініки почали використовувати й тестувати системи штучного інтелекту, які записують розмови медиків із пацієнтами, створюють текстові підсумки та допомагають із документацією. Як повідомляє ERR News, такі рішення вже застосовують у кількох медзакладах країни.

Компанія Confido почала тестувати ШІ-рішення торік, а тепер використовує їх у кількох підрозділах і планує поширити на всю організацію. Генеральний директор Confido Едвард Гардер заявив, що пацієнти позитивно сприймають технологію, оскільки лікарі можуть приділяти їм більше часу.

Розшифрування та підтримка лікарів

Нарвська лікарня через державну закупівлю шукає програмне забезпечення для розпізнавання естонської мови та транскрибування. Воно має перетворювати розмови лікарів або медсестер із пацієнтами на електронний текст, який можна опрацьовувати, перекладати, відтворювати та зберігати.

Лікарня також хоче, щоб ШІ-асистент пропонував медичні коди та допомагав лікарям ухвалювати рішення. Водночас у вимогах наголошено, що остаточні рішення на всіх етапах мають залишатися за лікарями. Дані, згенеровані ШІ без перевірки та схвалення медпрацівником, не можна вносити до медичної картки пацієнта.

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Тартуська університетська лікарня в середині жовтня розпочала тримісячне випробування застосунку EMO24 у відділенні невідкладної допомоги. Керівниця відділення Айме Кейс пояснила, що мета проєкту — скоротити час, який персонал витрачає на документацію, а також уникнути ситуацій, коли пацієнт кілька разів описує свій стан різним працівникам.

Захист даних і згода пацієнтів

Клініка Heba використовує ШІ для підготовки медичної історії пацієнта до прийому, документування розмов під час візиту та подальшого формування підсумків і пояснень для пацієнтів. Генеральний директор клініки Айн Аавіксоо зазначив, що штучний інтелект не має ухвалювати рішення замість лікаря, а повинен підтримувати рішення, які допомагають людям управляти власним здоров’ям.

Заступниця генерального секретаря Міністерства соціальних справ Естонії з питань інновацій Неле Лабі повідомила, що єдиної загальнодержавної системи для застосування ШІ в лікарнях немає: заклади переважно шукають рішення відповідно до власних потреб. Водночас держава розробляє інструменти транскрибування для сімейної медицини та електронної системи швидкої допомоги.

У Confido пацієнт може відмовитися від використання ШІ під час прийому. Добровільною є й участь у пілотному проєкті Тартуської університетської лікарні: якщо пацієнт не погоджується на застосування системи, збір інформації, діагностика та лікування відбуваються у звичайному порядку. У міністерстві наголосили, що пацієнтів необхідно інформувати про запис і мету його використання, а для обробки таких даних діють суворі правила захисту інформації.

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