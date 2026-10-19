Лікарні Польщі просять зупинити закон про ліміти для лікарів — RMF24

У Польщі керівники лікарень закликали призупинити роботу над законом, який передбачає обмеження заробітків і робочого часу лікарів. Таку позицію вони представили під час Саміту повітових лікарень у Варшаві, повідомляє RMF24.

Побоювання малих лікарень

Наступного дня Сейм має повернутися до розгляду цих норм. Директори медзакладів насамперед побоюються запровадження вимоги, за якою лікар повинен працювати щонайменше на пів ставки в одній лікарні.

На думку керівників закладів, така норма може ускладнити або навіть унеможливити роботу невеликих лікарень, куди фахівці приїжджають для виконання окремих завдань. Президент Загальнопольського союзу роботодавців повітових лікарень Вальдемар Маліновський заявив, що через це можуть зникнути хірургічні відділення, частину робочих годин у яких забезпечують анестезіологи.

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Пропозиція керівників закладів

Керівники лікарень пропонують визначати обмеження робочого часу та заробітків на місцевому рівні — з урахуванням ситуації в конкретному регіоні. Вони мають намір переконувати в цій позиції представників Сейму протягом тижня.

Ідея запровадити обмеження заробітків лікарів з’явилася після справи у Варшавській Південній лікарні. На початку жовтня Давиду К., якого називають головною фігурою цієї справи, повідомили про підозру у шахрайстві на суму 583,5 тис. злотих. За даними порталу Zero.pl, він міг заробити 1,6 млн злотих у медичних закладах за попередній рік під час спеціалізації з анестезіології.

Прокурор застосував до підозрюваного поліцейський нагляд, заставу в розмірі 200 тис. злотих і заборону на виїзд із країни з вилученням паспорта. За даними RMF24, йому може загрожувати до 10 років ув’язнення.

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