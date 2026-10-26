Лікарня в Пулавах отримала 41,47 млн злотих на онкологічну допомогу — RMF24

Самостійному публічному закладу охорони здоров’я в Пулавах, Польща, надали 41 468 517,11 злотих у межах Національного плану відновлення та підвищення стійкості. Як повідомляє RMF24, фінансування призначене для комплексного поліпшення допомоги онкологічним пацієнтам, модернізації інфраструктури та закупівлі спеціалізованого медичного обладнання.

Які підрозділи модернізують

Проєкт має назву «Комплексне поліпшення допомоги онкологічним пацієнтам у SPZOZ у Пулавах». Він передбачає ремонт і модернізацію відділення загальної хірургії, кабінету ендоскопії, онкологічної амбулаторії та операційного комплексу. Роботи також охоплюють під’їзд до корпусу D.

У межах проєкту заклад також придбав високоспеціалізоване медичне обладнання. Поєднання оновлення інфраструктури та такого оснащення має посилити можливості лікарні щодо надання допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями.

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Мета проєкту

Інвестиція має поліпшити доступність і комфорт лікування, а також забезпечити безпечні умови медичної допомоги. Кабінет ендоскопії дає змогу проводити обстеження, важливі для виявлення різних захворювань, зокрема новоутворень. Онкологічна амбулаторія надає профільні консультації, а відділення загальної хірургії та операційний комплекс забезпечують можливості для хірургічного лікування.

Національний план відновлення та підвищення стійкості Польщі є програмою інвестицій і реформ, що фінансується коштом Європейського Союзу. У сфері охорони здоров’я він підтримує модернізацію інфраструктури та придбання сучасного обладнання для діагностики й лікування.

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