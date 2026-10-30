Лікування у лікарок пов’язали з нижчою 30-денною смертністю — News-Medical

Дослідження ICES, яке очолила дослідниця Університету Торонто Анджела Джерат, виявило зв’язок між лікуванням у лікарок і нижчими показниками смертності та повторної госпіталізації серед пацієнтів у лікарнях. Про це повідомляє News-Medical.

Дані майже мільйона пацієнтів

Науковці проаналізували дані 958 150 дорослих, госпіталізованих з одним із семи поширених медичних діагнозів у період від 1 січня 2008 року до 31 грудня 2022 року. Серед таких діагнозів були гострий інфаркт міокарда та пневмонія.

Під опікою лікарок перебували 259 759 пацієнтів, а лікарів-чоловіків — 698 391. Оскільки під час перебування в лікарні допомогу пацієнтові можуть надавати кілька фахівців, автори також оцінили зв’язок результатів лікування з часткою медичної допомоги, яку надавали лікарки.

Показники через 30 днів

30-денна смертність серед пацієнтів, за яких відповідали лікарки, становила 12,3%, тоді як серед пацієнтів лікарів-чоловіків — 13,7%. Частота повторної госпіталізації також була дещо нижчою: 18,6% проти 18,9% відповідно.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Більша частка допомоги від лікарок під час госпіталізації також була пов’язана з нижчими на 7% шансами померти протягом 30 днів. Подібні закономірності дослідники спостерігали через 90 днів і через рік.

Можливі пояснення

Автори припускають, що різниця може бути пов’язана з більш орієнтованою на пацієнта комунікацією та більшим часом, який лікарки приділяють хворим. Також вони можуть частіше призначати лікування відповідно до клінічних настанов, консультуватися з колегами та залучати пацієнтів до ухвалення рішень.

Джерат наголосила, що метою дослідження є не надання переваги одній групі лікарів, а виявлення практик і підходів, здатних покращити медичну допомогу. Дослідники рекомендували надалі з’ясувати, чи відрізняється клінічна практика залежно від статі лікаря та чи можна поширити висновки на інші медичні системи й країни. Робота «Physician sex and outcomes among hospitalized patients» вийшла в жовтневому випуску JAMA Network Open.

Читай нас у