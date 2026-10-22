ЛСД прискорює мозкові ритми та ускладнює нейронні сигнали — News-Medical

Міжнародна група науковців, яка аналізувала дані магнітоенцефалографії, зібрані в Імперському коледжі Лондона у Великій Британії, встановила, що ЛСД не лише послаблює окремі мозкові ритми, а й прискорює їх та робить мозкові сигнали складнішими. Результати дослідження опублікували 7 жовтня 2026 року в журналі Communications Biology, повідомляє News-Medical.

Дослідники проаналізували записи магнітних полів, які виникають унаслідок активності нейронів. У дослідженні взяли участь 17 здорових добровольців: кожен пройшов дві сесії з інтервалом у два тижні. В одній сесії учасникам внутрішньовенно вводили 75 мікрограмів ЛСД, в іншій — плацебо у вигляді сольового розчину.

Швидші альфа- та бета-ритми

За дії ЛСД альфа-хвилі у великих ділянках кори головного мозку прискорювалися приблизно на 2 герци, а бета-хвилі — приблизно на 5 герців. Альфа-ритми зазвичай переважають у стані спокою із заплющеними очима, тоді як бета-ритми пов'язують, зокрема, з концентрацією та ухваленням рішень.

Раніше зниження інтенсивності таких хвиль під впливом психоделіків переважно трактували як десинхронізацію — тобто менш узгоджену активність нейронів. Автори роботи зазначили, що звичайні методи аналізу не завжди дозволяли відрізнити фактичне ослаблення ритму від зміни його частоти. За словами професора Каріма Джербі, ігнорування зміщення до швидших ритмів може призводити до хибного тлумачення впливу ЛСД на мозок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Складніші та менш передбачувані сигнали

Науковці також зафіксували зростання фрактальної розмірності та різноманітності патернів у мозкових сигналах. Це означає, що активність мозку під дією ЛСД ставала більш деталізованою, нерегулярною та менш передбачуваною. Найвиразніше такі зміни спостерігали в ділянках, пов'язаних із сенсорним сприйняттям, мовою, емоціями та уявними образами. Рухова кора при цьому зазнала відносно незначних змін.

Алгоритм машинного навчання, навчений розрізняти сеанси з ЛСД і плацебо лише за мозковими сигналами, правильно класифікував їх у 88% випадків проти 50% при випадковому виборі. Водночас дослідження не оцінювало терапевтичного ефекту речовини, оскільки проводилося серед здорових людей після одноразового введення.

У подальших дослідженнях науковці вже порівнюють вплив ЛСД, псилоцибіну та диметилтриптаміну на мозкову активність. Їхня мета — точніше визначити характерні для кожної речовини зміни та в перспективі передбачати індивідуальну реакцію пацієнтів на лікування.

Читай нас у