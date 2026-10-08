Львівські лікарі дістали з бронхів дівчинки шматок пластика, який був там пів року

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Торакальні хірурги Центру дитячої медицини допомогли півторарічній дівчинці з Львівщини, яка близько шести місяців страждала від сухого кашлю, задишки та шумного дихання.

Батьки неодноразово зверталися до педіатрів, пульмонологів та алергологів. Дитину лікували антибіотиками та стероїдними препаратами, однак симптоми лише тимчасово слабшали й знову поверталися.

Після звернення до львівських спеціалістів рентген показав характерні ознаки стороннього тіла в дихальних шляхах: одна легеня спалася, інша була компенсаторно роздута, а органи середостіння змістилися.

Під час бронхоскопії лікарі виявили у правому головному бронху фрагмент пластика, ймовірно, від іграшки, та успішно його видалили. Після процедури хрипи зникли, а контрольний знімок підтвердив відновлення нормальної роботи легені.

Дівчинка вже повернулася додому. Лікарі наголошують, що за тривалого кашлю, свистячого дихання або відсутності ефекту від лікування важливо виключити потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи.

Джерело: Центр дитячої медицини

Нагадаємо, у Львові лікарі врятували77-річного Степана Ребця, у якого виявили надзвичайно рідкісну пухлину печінки розміром 25×17 сантиметрів. Через гормональну активність новоутворення організм чоловіка втрачав цукор, а сам пацієнт через критично низький рівень глюкози впав у гіпоглікемічну кому.

До цього спеціалісти дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова успішно провели складну операцію із збереження нирки 8-річному хлопчику з Тернопільщини за допомогою роботичної системи Senhance зі вбудованим штучним інтелектом.

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