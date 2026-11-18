Магнітна буря 18 листопада може вплинути на Землю: вчені оновили прогноз
У середу, 18 листопада 2026 року, можливе посилення геомагнітної активності. Науковці оновили прогноз магнітних бур на сьогодні.
У середу, 18 листопада, існує ймовірність магнітної бурі.
За прогнозом порталу, К-індекс наблизиться до 5, що відповідає шторму рівня G1.
Водночас Британська геологічна служба повідомляє про удар високошвидкісного потоку з корональної діри.
«У зв’язку з цим прогнозується невелике підвищення швидкості сонячного вітру, що може призвести до геомагнітної активності», – зазначають вчені.
За їхнім прогнозом, 18–19 листопада можливий також непрямий вплив коронального викиду маси. Це також підвищує ймовірність геомагнітної активності.
Про це свідчать дані meteoagent.
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