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У середу, 18 листопада 2026 року, можливе посилення геомагнітної активності. Науковці оновили прогноз магнітних бур на сьогодні.

У середу, 18 листопада, існує ймовірність магнітної бурі.

За прогнозом порталу, К-індекс наблизиться до 5, що відповідає шторму рівня G1.

Водночас Британська геологічна служба повідомляє про удар високошвидкісного потоку з корональної діри.

«У зв’язку з цим прогнозується невелике підвищення швидкості сонячного вітру, що може призвести до геомагнітної активності», – зазначають вчені.

За їхнім прогнозом, 18–19 листопада можливий також непрямий вплив коронального викиду маси. Це також підвищує ймовірність геомагнітної активності.

Про це свідчать дані meteoagent.

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