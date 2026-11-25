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У ці дні очікується зміна геомагнітної активності, яка може впливати на самопочуття метеозалежних людей. Серед можливих скарг — головний біль, втома та підвищений стрес.

Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

У середу, 25 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

У четвер, 26 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами.

Джерело: Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA

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