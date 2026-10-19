Магнітні бурі на 19–20 жовтня 2026 року та прогноз сонячної активності

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У період 19–20 жовтня очікується зміна сонячної активності, яка може впливати на геомагнітну обстановку Землі. Деякі люди під час таких періодів скаржаться на головний біль, втому та стрес, однак наукові дані не підтверджують однозначного зв’язку між магнітними бурями та цими симптомами.

Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

У понеділок, 19 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

У віторок, 20 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами.

Джерело: Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA

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