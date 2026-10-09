Магнітні бурі на 9–10 жовтня 2026 року та прогноз сонячної активності

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9 та 10 жовтня очікується зміна сонячної активності, яка може впливати на геомагнітну обстановку Землі. Деякі люди під час таких періодів скаржаться на головний біль, втому та стрес, хоча переконливих доказів прямого впливу магнітних бур на самопочуття недостатньо.

Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

У п’ятницю, 9 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 5,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я та самопочуття людини.

У суботу, 10 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами.

Джерело: Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA

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