Майже половина опитаних у Південній Кореї повідомила про тривалу втому — Korea Herald

У Південній Кореї 49,9% учасників опитування повідомили про тривалу втому протягом попереднього місяця, попри достатній відпочинок. Середня тривалість нічного сну серед респондентів становила 6,3 години — проти 6,5 години у 2024 році, повідомляє Korea Herald з посиланням на звіт KB Financial Group.

Сон серед головних пріоритетів

Частка опитаних, які сплять щонайменше сім годин за ніч, зменшилася на 8,8 відсоткового пункту — до 41,6%. Водночас 39,5% респондентів назвали достатній сон бажаним способом відновити психологічне благополуччя.

Серед людей, незадоволених якістю сну, 45,9% назвали головною перешкодою використання смартфона безпосередньо перед сном.

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Стрес і психологічне благополуччя

Сон посів перше місце серед пріоритетів щодо здоров’я: його обрали 54% учасників дослідження, що на 5,6 відсоткового пункту більше, ніж у 2024 році. Управління стресом стало другим пріоритетом — 51,9%, або на 5,3 відсоткового пункту більше, ніж два роки тому.

Психологічне благополуччя важливою складовою здоров’я вважають 90,7% опитаних, однак активно дбають про нього 35,7%. Лише 26,3% респондентів зазначили, що займалися діяльністю, спеціально спрямованою на емоційне благополуччя. Ще 34,8% назвали емоційне полегшення мотивацією для занять спортом — цей показник зріс на 13,3 відсоткового пункту за два роки.

Звіт ґрунтується на опитуванні 2 тисяч людей, проведеному з 21 липня до 5 серпня 2026 року, а також на фокус-групових інтерв’ю 10–12 серпня.

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