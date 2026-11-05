Мастила на роботі пов’язали з вищими шансами РС у Швеції — News-Medical

Дослідження у Швеції виявило зв’язок між професійним контактом із мастилами на нафтовій основі та вищими шансами розсіяного склерозу. Йдеться, зокрема, про моторну й гідравлічну оливу, мастильно-охолоджувальні рідини для металообробки та оливу для опалубки. Про результати роботи, опублікованої 4 листопада 2026 року в журналі Neurology, повідомляє News-Medical.

Дані майже дев’яти тисяч учасників

Науковці проаналізували дані 2872 людей із нещодавно діагностованим розсіяним склерозом і 6122 людей без цього захворювання. Учасників зіставили за віком, статтю та місцем проживання; їхній середній вік становив 35 років. Усі вони жили у Швеції та заповнювали анкети про трудову діяльність і можливий контакт із відповідними речовинами.

Професійним контактом дослідники вважали роботу хоча б з однією з цих речовин до року появи першого симптому РС. Про такий контакт повідомила 251 людина з розсіяним склерозом, або 8,7%, і 399 учасників контрольної групи, або 6,5%.

Після врахування віку, статі, місця проживання, куріння та інших чинників учасники, які повідомили про контакт із мастилами, мали на 38% вищі шанси РС, ніж ті, хто про нього не повідомляв.

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Тривалість контакту та обмеження

Шанси РС зростали на 2% з кожним додатковим роком контакту та на 2% з кожною додатковою годиною контакту на тиждень. В окремому аналізі учасників, які зазнали впливу щонайменше за сім років до першого симптому, зв’язок зберігся: шанси РС були на 55% вищими.

Серед поширених професій учасників, які контактували з цими речовинами, були металообробка, будівництво, ремонт автомобілів і технічне обслуговування машин. Дослідники також виявили сильнішу взаємодію впливу мастил із курінням і певними генетичними особливостями. Водночас група учасників, які мали всі розглянуті чинники, була малою — 16 людей із РС і двоє без нього, тому така оцінка є менш точною.

Автори наголосили, що робота показує асоціацію, а не доводить, що мастила спричиняють розсіяний склероз. До обмежень дослідження належать самооцінка контакту з речовинами та можливий вплив інших виробничих чинників. Висновки потребують підтвердження в інших групах населення.

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