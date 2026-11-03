Mater закриє власні лабораторні служби патології у Квінсленді — The Guardian

У лікарнях Mater у Брісбені та Спрингфілді, Австралія, назавжди закриють внутрішні служби патології та передадуть їх спеціалізованим зовнішнім виконавцям. Рішення ухвалили на тлі розслідування можливого впливу формальдегіду в лабораторії Mater Brisbane, а також через фінансову нестійкість цього напряму. Про це повідомляє The Guardian.

Закриття лабораторії

Зміни стосуватимуться близько 400 працівників двох лікарень. Серед підрозділів, які закриють, є лабораторія, що проводить дослідження тканин і клітин плодів та новонароджених у випадках неочікуваних смертей.

Анатомічну патологічну лабораторію в Брісбені закрили 24 вересня через побоювання щодо можливого контакту персоналу з формаліном. Це рідина, що складається з води та формальдегіду й вважається небезпечною хімічною речовиною. Її вплив може викликати подразнення очей, носа та дихальних шляхів, алергічні реакції, а також пов'язується з підвищеним ризиком деяких видів раку.

Працівникам лабораторії як запобіжний захід наказали використовувати засоби захисту органів дихання та персональні пристрої для контролю впливу речовин. Після відбору 17 проб 21 вересня один зі співробітників отримав результат, що перевищував стандарти виробничого впливу. У Mater заявили, що розслідування цього аномального результату триває.

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Аутсорсинг усіх служб патології

У Mater повідомили, що для відновлення роботи лабораторії знадобилися б суттєві довгострокові зміни інфраструктури та значні інвестиції. Представник мережі зазначив, що це питання розглядали разом із ширшою оцінкою життєздатності бізнесу патології, а нинішня модель його роботи не є сталою в довгостроковій перспективі.

Усі служби патології в лікарнях Mater у Брісбені та Спрингфілді передадуть спеціалізованим виконавцям, зокрема Sullivan Nicolaides Pathology та Pathology Queensland. Представник Queensland Health заявив, що Pathology Queensland візьме на себе незначне збільшення кількості перинатальних розтинів у межах наявних потужностей. Відомство також повідомило, що працюватиме з Mater, аби пацієнти мали доступ до необхідних послуг патології.

Секретарка United Workers Union Queensland Фіона Скалон заявила, що працівники можуть суттєво постраждати, якщо для них не знайдуть можливостей для переведення. За її словами, перехід до інших роботодавців може означати втрату частини доходів і трудових умов, навіть якщо люди продовжать виконувати ту саму роботу.

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