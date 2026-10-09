Медичні борги у США пов’язали з пізніми стадіями раку — News-Medical

У США в округах із більшою часткою людей, які мають непогашені медичні борги, зафіксували вищі показники захворюваності на кілька поширених видів раку на пізніх стадіях. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Network Open, повідомляє News-Medical.

Дані майже трьох тисяч округів

Дослідники проаналізували дані 2958 округів США. Вони зіставили частку людей із медичними боргами, переданими до стягнення у 2016 році, з показниками захворюваності на рак у 2017–2021 роках. Пізньою стадією вважали регіональне або віддалене поширення хвороби.

У середньому медичні борги, передані до стягнення, мали 21,1% людей із записом у кредитному бюро в округах, включених до аналізу. Вищий рівень таких боргів фіксували в сільській місцевості, а також в округах із вищою соціальною вразливістю, більшою часткою безробітних і незастрахованих жителів. Дослідники врахували соціальну вразливість, міський чи сільський статус округу, щільність лікарів первинної ланки, відмінності між штатами та чисельність населення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Найбільший зв’язок — для раку легень

Кожне збільшення поширеності медичних боргів на 10 відсоткових пунктів було пов’язане зі зростанням частоти пізніх стадій раку легень на 5,15 випадку на 100 тисяч людино-років. Також виявили зростання показників для колоректального раку — на 0,69 випадку, меланоми — на 0,59, раку шийки матки — на 0,39, раку нирки та ниркової миски — на 0,38, раку сечового міхура — на 0,24 і раку голови та шиї — на 0,92 випадку на 100 тисяч людино-років.

Для раку молочної залози статистично значущого зв’язку в основному аналізі не зафіксували. Водночас вища поширеність медичних боргів була пов’язана з нижчою частотою пізніх стадій раку простати. Автори зазначили, що це може відображати нижчу інтенсивність скринінгу й діагностики, а не меншу фактичну поширеність хвороби.

Дослідження має екологічний, тобто популяційний характер, тому не доводить, що саме медичні борги спричинили пізніше виявлення раку. Воно також не встановлює, чи були люди з боргами тими самими пацієнтами, у яких діагностували рак. На результати могли впливати й інші соціально-економічні, поведінкові та пов’язані із системою охорони здоров’я чинники.

Читай нас у