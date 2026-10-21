Медики Пакистану заявили про ризик відмови лікарів від критичних випадків — Dawn

У Пакистані медичні організації засудили, за їхніми словами, вороже робоче середовище в закладах охорони здоров’я. Вони попередили, що переслідування, насильство та реєстрація заяв про злочини до поліції проти лікарів можуть змусити медиків відмовлятися від ведення критичних випадків. Про це повідомляє Dawn.

Серія справ проти медиків

Занепокоєння медиків посилилося після кількох інцидентів: імовірного нападу на лікарку в Лахорі, реєстрації заяв про злочини (FIR) проти 27 лікарів університетської лікарні Ліакат у Хайдарабаді та судового позову проти медиків лікарні доктора Рут Пфау в Карачі.

Представник Пакистанської медичної асоціації Абдул Гафур Шоро заявив, що фахівці працюють в атмосфері психологічного тиску, публічного приниження та адміністративного переслідування. За його словами, це спонукає досвідчених спеціалістів і молодих лікарів залишати клінічну практику або виїжджати з країни.

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Вимоги медичної асоціації

Шоро стверджує, що медиків, які працюють зі складними пацієнтами, систематично звинувачують у вбивстві за статтями 302 і 322 Кримінального кодексу Пакистану та подають проти них значні цивільні позови. Він також заявив, що судові рішення передбачали одночасне видання ордерів на арешт без права внесення застави для працівників цілих лікарняних підрозділів — від професорів і керівників відділень до лікарів-стажерів та молодших лікарів.

На думку представника асоціації, скарги на медичну допомогу слід спершу передавати до комісій з охорони здоров’я або незалежних медичних рад для фахової оцінки, а не одразу до кримінальних судів. Він попередив, що страх кримінального переслідування може підштовхувати лікарів до «оборонної медицини» — небажання виконувати ризиковані процедури чи приймати пацієнтів у критичному стані.

Пакистанська медична асоціація закликала прем’єр-міністра, головного суддю та уряди провінцій не дозволяти висувати медперсоналу обвинувачення за статтями 302 і 322 або видавати ордери на арешт без попереднього технічного висновку профільних комісій чи незалежних медичних рад. Також організація закликала повноцінно застосовувати закони про захист медичних закладів і персоналу.

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