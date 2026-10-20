Менопауза до 40 років пов’язана з вищим ризиком серцевих хвороб — News-Medical

Менопауза, що настає до 40 років, пов’язана з вищим ризиком серцево-судинних захворювань і розвитку коронарної хвороби серця. Такі результати дослідження представлять 20–24 жовтня 2026 року на щорічній зустрічі The Menopause Society у Сан-Дієго, США, повідомляє News-Medical.

Дані понад 4 700 учасниць

Дослідники проаналізували дані понад 4 700 жінок у постменопаузі віком від 45 до 64 років. Середня тривалість спостереження становила 21,4 року, за цей час серед учасниць зафіксували 1 570 серцево-судинних подій.

Передчасною вважають менопаузу, що настає до 40 років. За даними The Menopause Society, її переживає приблизно 1% жінок. Раніше передчасну менопаузу пов’язували з вищими ризиками серцево-судинних захворювань та остеопорозу.

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Вищий рівень інсуліну

Порівняно з учасницями, у яких менопауза настала у 45 років або пізніше, жінки з менопаузою до 40 років мали вищі ризики серцево-судинних захворювань і коронарної хвороби серця. Водночас дослідники не виявили зв’язку передчасної менопаузи з підвищеним ризиком інсульту або серцевої недостатності.

У жінок із менопаузою до 40 років рівень інсуліну був на 9,3% вищим, ніж у групі порівняння, тоді як рівень глюкози натще не відрізнявся. Перша авторка дослідження докторка Зайлінг Сін зазначила, що інсулінорезистентність може бути одним із механізмів, які пов’язують передчасну менопаузу з вищим серцево-судинним ризиком.

Менопауза у 40–44 роки

Менопауза у віці від 40 до 44 років, яку в дослідженні визначили як ранню, не була пов’язана зі збільшенням ризику жодної з оцінених серцево-судинних проблем.

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