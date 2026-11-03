Менш ніж 19% людей із мультисистемним постковідом мали стійке поліпшення — The Japan Times

У США менш ніж 19% людей із постковідним синдромом, симптоми якого зачіпали кілька систем організму, мали стійке поліпшення стану протягом трьох років. Таких висновків дійшли автори дослідження за участю 1019 дорослих, у яких імовірний постковідний синдром зберігався через рік після первинного зараження.

Загалом приблизно половина учасників протягом наступних трьох років продемонструвала стійке послаблення симптомів, а близько чверті досягла повної ремісії. Водночас результати суттєво відрізнялися залежно від проявів захворювання, повідомляє The Japan Times.

Різні групи симптомів

Близько 60% учасників, у яких переважали зміни нюху або смаку, поліпшилися за три роки. Для групи з мультисистемними симптомами цей показник становив менш ніж 19%.

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Постковідний синдром може спричиняти втому, когнітивні порушення, запаморочення, прискорене серцебиття, задишку та погіршення самопочуття після навіть помірної фізичної або розумової активності. За даними матеріалу, схваленого лікування цього стану немає.

Як оцінювали поліпшення

Дослідження провели в межах ініціативи Recover, яку фінансують Національні інститути здоров'я США. Учасників вважали такими, чий стан поліпшився, якщо їхній показник симптомів залишався нижчим за поріг імовірного постковідного синдрому під час двох послідовних візитів.

Директор Центру клінічної епідеміології системи охорони здоров'я ветеранів у Сент-Луїсі Зіяд Аль-Алі, який не брав участі в роботі, зауважив, що індекс симптомів значною мірою враховує втрату нюху чи смаку та хронічний кашель. Професорка громадського здоров'я Університету Саутгемптона Нісрін Алван також зазначила, що цей індекс ще не проходив незалежної перевірки в інших популяціях, а симптоми можуть коливатися між поліпшенням і рецидивами.

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