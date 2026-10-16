Менші тетраплоїдні клітини пов’язали з агресивнішими пухлинами — ScienceDaily

Дослідники Virginia Tech з’ясували, що менші за очікувані тетраплоїдні ракові клітини можуть утворювати агресивніші пухлини, швидше рости, активніше проникати в тканини та краще переносити поширені протипухлинні препарати. Про результати досліджень повідомляє ScienceDaily.

Клітини з додатковими наборами хромосом

Більшість здорових клітин є диплоїдними, тобто мають два повні набори хромосом. Під час поділу клітин іноді виникають помилки, через які кількість хромосом стає аномальною. Команда біологині Даніели Чиміні досліджувала тетраплоїдні клітини — клітини з чотирма повними наборами хромосом.

Для експериментів науковці змусили диплоїдні ракові клітини подвоїти хромосоми без завершення поділу. У пухлинах, вирощених у мишей, частка тетраплоїдних клітин із часом зменшувалася, однак новоутворення продовжували швидко збільшуватися. Дослідники встановили, що такі клітини сприяли залученню стромальних клітин — неракових клітин сполучної тканини, які формують середовище, сприятливе для подальшого розвитку пухлини.

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Розмір клітини як додатковий показник

Під час окремого дослідження аспірант Мет Блумфілд отримав клони тетраплоїдних клітин із людських ракових клітин і виявив, що їхній розмір істотно відрізнявся. Частина клітин була на 25–30% меншою, ніж очікували вчені. Саме менші клони виявилися агресивнішими за більші.

Експерименти на мишах підтвердили, що пухлини з меншими тетраплоїдними клітинами часто росли швидше. Подібний результат команда спостерігала в клітинах колоректального раку та раку молочної залози.

Дані пацієнтів

Науковці також проаналізували дані Cancer Genome Atlas, що містить відомості про тисячі зразків пухлин пацієнтів. У кількох типах раку менші тетраплоїдні клітини були пов’язані з гіршим прогнозом і нижчою виживаністю. Команда планує детальніше вивчити біологічні механізми цього зв’язку та продовжити аналіз даних про людські пухлини.

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