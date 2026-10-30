Метааналіз не виявив поліпшення когнітивних функцій від тестостерону — News-Medical

Систематичний огляд п’яти досліджень не виявив статистично значущого поліпшення когнітивних функцій у жінок у постменопаузі, які отримували терапію тестостероном. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Reproduction and Fertility.

Що проаналізували дослідники

Автори роботи розглянули п’ять наявних досліджень за участю жінок віком від 41 до 65 років, щоб оцінити, чи впливає тестостерон на мислення та пам’ять під час менопаузи й після неї. Вони вивчали виконавчі функції, вербальне навчання і пам’ять, а також зорово-просторове навчання та пам’ять.

Учасниці отримували тестостерон або плацебо щодня, щотижня чи щомісяця. Тривалість такого лікування у різних роботах становила від чотирьох до 26 тижнів. Для метааналізу дослідники використали результати трьох рандомізованих контрольованих досліджень із загалом 244 учасницями.

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Обмеженість доказів

За результатами метааналізу, між групами тестостерону й плацебо не зафіксували статистично значущої різниці щодо когнітивних показників. Водночас автори наголосили: це не доводить відсутності ефекту тестостерону, а свідчить про недостатність наявних доказів для остаточних висновків.

Дослідники зазначили, що кількість доступних робіт і розміри вибірок були обмеженими. Дані для огляду походили з Австралії, Канади, США та Швеції. Майбутні дослідження, на думку авторів, мають допомогти краще встановити можливий зв’язок між терапією тестостероном, пам’яттю та змінами мислення під час менопаузи.

Скарги на так званий мозковий туман у період менопаузи можуть включати труднощі з пригадуванням слів і чисел, концентрацією уваги, забудькуватість та схильність губити речі. Чинні рекомендації Британського товариства менопаузи та Міжнародного товариства менопаузи підтримують застосування тестостерону для лікування низького лібідо, тоді як його вплив на мислення і пам’ять залишається недостатньо вивченим.

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