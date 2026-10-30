Метааналіз пов’язав горіхи зі зменшенням жирової маси — News-Medical

Систематичний огляд і метааналіз рандомізованих досліджень показав, що споживання горіхів пов’язане з невеликим зменшенням жирової маси без статистично значущої зміни маси тіла, індексу маси тіла чи окружності талії. Про результати роботи, опублікованої в журналі Foods, повідомляє News-Medical.

Зміни складу тіла без втрати ваги

Автори проаналізували 154 публікації, що представляли 119 унікальних рандомізованих контрольованих випробувань серед дорослих. До кількісного метааналізу включили 102 публікації. Медіанна тривалість спостереження становила 21 тиждень, хоча тривалість окремих випробувань суттєво відрізнялася.

У середньому вживання горіхів асоціювалося зі зменшенням частки жирової маси приблизно на 0,3 відсоткового пункту, а абсолютної жирової маси — на 0,41 кг. Частка безжирової маси зросла на 0,71 відсоткового пункту, однак її абсолютний показник статистично значуще не змінився. Це означає, що результати не підтверджують приріст м’язової маси.

Учасники досліджень, які їли горіхи, повідомляли про збільшення енергетичної цінності раціону приблизно на 120 ккал на день. Водночас автори не зафіксували значущого збільшення ваги та не встановили, чому вищий заявлений рівень споживання енергії не призводив до вимірюваного набору маси тіла.

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Вплив на холестерин

Метааналіз також пов’язав горіхи з невеликим зниженням загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності та тригліцеридів. Значущого впливу на рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності не виявили. Водночас достовірність доказів щодо тригліцеридів автори оцінили як дуже низьку.

Дослідники окремо порівнювали горіхи з переважанням мононенасичених і поліненасичених жирних кислот. Статистично значуще зменшення жирової маси приблизно на 0,42 кг виявили лише в підгрупі горіхів, багатих на мононенасичені жири. Проте відмінності між двома підгрупами не були значущими, тому перевагу одного типу горіхів над іншим не встановили.

Обмеження дослідження

Автори зазначили, що застосований поріг для поділу горіхів за жирнокислотним складом не був валідований для окремих продуктів. У дослідженнях також використовували різні методи оцінки складу тіла, зокрема двоенергетичну рентгенівську абсорбціометрію та біоімпедансний аналіз. Достовірність доказів щодо змін жирової маси та її частки оцінили як помірну, а щодо ваги, індексу маси тіла, загального та LDL-холестерину — як низьку.

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