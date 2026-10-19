Метааналіз пов’язав РДУГ із на 70% вищим рівнем смертності — News-Medical

Систематичний огляд і метааналіз 19 спостережних досліджень за участю майже 16 мільйонів людей на трьох континентах виявив зв’язок між розладом дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ) і вищими показниками смертності. Як повідомляє News-Medical, результати роботи опублікували в журналі JAMA Network Open.

Вищі показники за різними причинами

Автори проаналізували дослідження, які протягом кількох років порівнювали смертність людей із діагностованим РДУГ та без такого діагнозу. У деяких роботах за учасниками спостерігали понад 20 років.

За підсумками метааналізу, рівень смертності від усіх причин серед людей із РДУГ був на 70% вищим. Рівень смертей унаслідок самогубства був вищим на 90%, смертей через травми — як навмисні, так і ненавмисні — на 55%, а смертності від природних причин — на 27%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дослідники зазначили, що люди з РДУГ частіше мають проблеми з психічним здоров’ям, можуть стикатися з труднощами емоційної регуляції, контролю імпульсів і схильністю до ризикованої поведінки. Серед можливих чинників також названо соціальне виключення, стигму, складнощі з доступом до медичної допомоги та дотриманням лікування.

Дані щодо медикаментів обмежені

Окремо автори виявили, що серед людей із РДУГ приймання препаратів для лікування цього розладу було пов’язане з на 25% нижчим ризиком смерті. Водночас цей висновок ґрунтується лише на трьох із 19 включених досліджень.

Науковці наголосили, що всі роботи в огляді мали спостережний характер, тому вони не дають змоги встановити причинно-наслідковий зв’язок між РДУГ, лікуванням і смертністю. Результати окремих досліджень також істотно відрізнялися за масштабом виявленого ризику.

Читай нас у