Метааналіз виявив найвищі шанси симптомів тривоги в перименопаузі — News-Medical

Систематичний огляд 21 дослідження за участю 24 523 жінок із різних країн виявив зв’язок між етапами менопаузи та шансами повідомляти про симптоми тривоги. Найвищими ці шанси були серед жінок у перименопаузі — перехідному періоді перед менопаузою. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Scientific Reports, повідомляє News-Medical.

Результати метааналізу

До метааналізу увійшли 15 досліджень. Порівняно з жінками у пременопаузі, учасниці в перименопаузі мали на 59% вищі шанси повідомляти про симптоми тривоги.

Для жінок у постменопаузі ці шанси були на 63% вищими, ніж у пременопаузі. Водночас пряме порівняння показало, що в постменопаузі шанси повідомляти про тривожні симптоми були на 21% нижчими, ніж у перименопаузі. Автори зазначили, що результати окремих досліджень істотно відрізнялися між собою.

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Обмеження дослідження

Огляд не встановлює, що менопауза спричиняє тривогу або що симптоми неодмінно посилюються в кожної жінки з часом. Дослідники аналізували спостережні роботи, у яких застосовували різні інструменти оцінювання тривоги, зокрема HADS, STAI та GAD-7.

Автори припускають, що на симптоми можуть впливати гормональні коливання, вазомоторні симптоми, порушення сну та соціальні стресори, однак ці механізми безпосередньо не перевіряли. На результати також могли впливати попередній досвід тривоги, проблеми зі сном і психосоціальні чинники.

Науковці вказали, що лікарям варто запитувати пацієнток про симптоми тривоги поряд із вазомоторними проявами менопаузи та за потреби скеровувати їх до відповідної психосоціальної допомоги.

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