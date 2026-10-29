METTL13 допомагає раковим клітинам виробляти білки для росту пухлин — News-Medical

Дослідники Онкологічного центру MD Anderson Техаського університету описали механізм, який дає раковим клітинам змогу вибірково посилювати виробництво білків, важливих для росту пухлин, зокрема KRAS. Як повідомляє News-Medical, результати дослідження опублікували в журналі Nature Cell Biology.

Роль ферменту METTL13

KRAS належить до генів, мутації яких часто трапляються при онкологічних захворюваннях. Він сприяє росту пухлин, зокрема при багатьох випадках раку легень і підшлункової залози. Хоча препарати, спрямовані на KRAS, уже поліпшили результати лікування для частини пацієнтів, пухлини можуть з часом адаптуватися й набувати стійкості до терапії.

Автори дослідження встановили, що METTL13 додає хімічну мітку — метилювання — до одного з білків, залучених до синтезу інших білків. Така модифікація допомагає клітинам ефективніше зчитувати певні кодони в матричній РНК. Унаслідок цього вони можуть виробляти більше білків, які підтримують ріст і виживання пухлини.

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При цьому METTL13 не посилював синтез усіх білків без винятку. Його дія стосувалася обмеженої групи білків, значна частина яких пов’язана з онкологічним ростом і виживанням клітин.

Результати доклінічних моделей

Зменшення кількості або видалення METTL13 знижувало рівень KRAS та інших білків, пов’язаних із розвитком раку, і сповільнювало ріст пухлин у кількох доклінічних моделях. У моделях раку легень із мутаціями KRAS втрата METTL13 також сповільнювала ріст пухлин, що вже стали резистентними до інгібітора KRAS соторасибу, відновлювала чутливість до лікування та подовжувала виживаність у цих моделях.

Дослідники також зауважили, що в пацієнтів із вищою активністю METTL13 у пухлинах відповідь на інгібітори KRAS була гіршою. Науковці наголошують, що ці результати є доклінічними й потребують подальшої перевірки перед можливим застосуванням у клінічній практиці. Наступні дослідження мають уточнити, як безпечно впливати на METTL13 і чи зможе його рівень допомогти прогнозувати ефективність терапії, спрямованої на KRAS.

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