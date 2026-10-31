В Австралії міністр охорони здоров’я Північної Території Стів Еджінгтон вибачився перед 12 вагітними жінками, яких зачепило порушення конфіденційності в Королівській лікарні Дарвіна. Спершу служба NT Health повідомила, що інцидент торкнувся п’ятьох жінок, однак згодом визнала, що постраждали 12, повідомляє ABC News.

У NT Health пояснили зміну кількості тим, що для доступу до файлів із матеріалами щодо інциденту знадобилася спеціалізована ІТ-допомога. Деякі жінки дізналися про порушення лише після того, як із ними зв’язалися журналісти ABC. За даними мовника, частина постраждалих говорила, що відчула гнів, страх і стрес.

Еджінгтон на пресконференції попросив вибачення та повідомив, що справу передали поліції й інформаційному комісару Північної Території. Водночас одна з постраждалих розкритикувала заяву міністра про нібито проактивну реакцію відомства, зазначивши, що пацієнтки чекали повідомлення про інцидент два тижні.

Переповнений морг і пліснява

Цього ж тижня профспілка Health Services Union заявила, що працівникам патологоанатомічного корпусу Королівської лікарні Дарвіна ставало фізично зле через запах тіл, що розкладаються, з переповненого моргу. За словами секретаря відділення профспілки Південної Австралії та Північної Території Біллі Елріка, працівникам видавали освіжувачі повітря та маски, однак він назвав ситуацію неприйнятною.

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Профспілка також повідомила про тривалу проблему з пліснявою в медичному закладі Casuarina Plaza та заявила, що NT Health ігнорувала попередження про плісняву в лікарні Аліс-Спрінгс. Еджінгтон сказав, що дізнався про проблему в Аліс-Спрінгс у вівторок і доручив керівництву NT Health з’ясувати обставини. Щодо Casuarina Plaza він заявив про потребу розглянути альтернативні приміщення для персоналу.

Опозиція вимагає відставки

Міністр також реагував на повідомлення про ймовірний напад на шістьох працівників відділення невідкладної допомоги лікарні Кетрін у неділю. За твердженнями, на які посилається ABC, працівників били кулаками, ногами та кусали. Еджінгтон заявив, що дізнався про цей випадок лише в середу, пояснивши це затримкою повідомлень до поліції.

У четвер лідерка опозиції Селена Уйбо закликала Еджінгтона піти у відставку, звинувативши його в неналежному реагуванні на проблеми системи охорони здоров’я. Міністр у відповідь розкритикував колишній лейбористський уряд Північної Території за роботу в цій сфері.

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