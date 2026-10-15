Міністр Пате заявив про зростання тягаря НІЗ у Нігерії — Premium Times Nigeria

Координувальний міністр охорони здоров’я та соціального добробуту Нігерії Мухаммад Пате заявив в Абуджі, що неінфекційні захворювання стали одним із найшвидше зростаючих сегментів тягаря хвороб у країні. За його словами, система охорони здоров’я потребує термінової готовності до цієї тенденції, повідомляє Premium Times Nigeria.

Пате виступив 15 жовтня під час презентації книжки про неінфекційні захворювання та реформи у сфері охорони здоров’я Нігерії, яку організувала Health Reform Foundation of Nigeria. Він назвав серед хвороб, поширеність яких зростає, гіпертонію, діабет, серцево-судинні захворювання, інсульт, серпоподібноклітинну анемію, онкологічні та неврологічні хвороби.

Як пояснив міністр, зростання пов’язане зі змінами способу життя та старінням населення. Водночас він зазначив, що ВІЛ, туберкульоз і материнська смертність залишаються викликами для країни.

Заяви про результати програм

За словами Пате, ініціатива зі скорочення материнської та неонатальної смертності MAMII зменшила материнську смертність на 22%, а смертність новонароджених — на 10%. Він також послався на дані нещодавнього міні-демографічного дослідження здоров’я, яке зафіксувало зростання частки пологів за участю кваліфікованих медичних працівників, охоплення допологовим наглядом і поширеності контрацепції.

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Міністр додав, що, за даними опитувань, показник захворюваності на малярію знизився до 15% — найнижчого рівня за 20–30 років.

Фінансування та медична інфраструктура

Пате заявив, що частка федерального бюджету, спрямована на охорону здоров’я, зросла приблизно з 3–4% до 6%. За його словами, за три роки в Нігерії перепідготували майже 80 тисяч медпрацівників первинної ланки та удвічі збільшили квоти на вступ для студентів-медиків і медсестер.

Він також повідомив про введення в експлуатацію трьох із шести спеціалізованих медичних центрів в Азаре, Енугу та Беніні, а також про завершення десяти діагностичних центрів із МРТ, комп’ютерними томографами та лабораторіями катетеризації. Окремо міністр сказав, що кампанія Know Your Numbers охопила перевірками артеріального тиску, рівня цукру, холестерину та простат-специфічного антигену 10 мільйонів нігерійців.

Пате наголосив, що доступність лікування є критичною, оскільки неінфекційні хвороби потребують довічної терапії. За його словами, за останні три роки через Національне управління медичного страхування до системи страхування додали понад сім мільйонів людей.

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