Миші після ротенону за рік зрівнялися з контролем у рухових тестах — ScienceAlert

Лабораторні миші, яким протягом трьох тижнів вводили пестицид ротенон, за рік без лікування для усунення симптомів зрівнялися з контрольною групою того самого віку в рухових тестах. Про результати дослідження, опублікованого в журналі iScience, повідомляє ScienceAlert.

Науковці щодня протягом 21 дня вводили ротенон молодим дорослим самцям мишей. Цю речовину використовують у тваринних моделях, оскільки вона може відтворювати частину порушень, характерних для хвороби Паркінсона, впливаючи на мітохондрії — структури клітин, що виробляють енергію.

Поступове поліпшення тестів

Упродовж перших чотирьох тижнів від початку експерименту миші, що зазнали впливу ротенону, долали менші відстані, рухалися повільніше та гірше тримали рівновагу на обертовому стрижні. Вони також менше досліджували відкриті ділянки піднятого лабіринту, що в експериментах використовують як показник тривожноподібної поведінки.

Під час тривалішого спостереження відмінності поступово зникали. Приблизно за чотири місяці результати мишей у тесті відкритого поля досягли рівня контролю. Через сім місяців статистично значущої різниці в тесті на обертовому стрижні вже не виявили, а через 12 місяців групи також не відрізнялися у тестах на тривожноподібну поведінку.

Зміни в нейронах

Дослідники вивчили компактну частину чорної речовини — ділянку середнього мозку, пов'язану з контролем рухів. Невдовзі після впливу ротенону кількість і щільність клітин із маркером тирозингідроксилази, ферментом, необхідним для синтезу дофаміну, були приблизно на 40% нижчими. Водночас інший, ширший маркер нейронів показав збереження загальної щільності цих клітин.

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Через 12 місяців кількість і щільність клітин із тирозингідроксилазою були зіставними в обох групах, хоча інтенсивність сигналу ферменту в мишей після ротенону лишалася нижчою. Дослідники припустили, що деякі вцілілі клітини могли виробляти надто мало тирозингідроксилази, щоб їх ідентифікували як дофамінові нейрони.

Водночас порівняння ускладнювало старіння тварин: у контрольних мишей через 12 місяців щільність клітин із цим маркером була приблизно на 45% нижчою, ніж на ранньому етапі. Обидві групи також гірше виконували тест на обертовому стрижні з віком, тому відповідність старшим контрольним мишам не означала повернення до молодшого стану.

Обмеження дослідження

У дослідженні брали участь лише самці мишей, а в аналізах через 12 місяців у групах було від трьох до восьми тварин залежно від вимірювання. Крім того, ротенонова модель не відтворює кількох рис хвороби Паркінсона у людей, зокрема значного накопичення аномально модифікованого білка альфа-синуклеїну. Сам ротенон також може спричиняти м'язову слабкість і загальне погіршення стану, що впливає на рухові тести.

Автори наголосили, що результати не означають безпечності впливу пестицидів і не спростовують зв'язку між контактом із ними та ризиком хвороби Паркінсона. Для оцінки значення цих даних для людей потрібні дослідження за участю людей або дослідження людських дофамінових клітин і тканин.

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