MIT розробив імплантат для доставки ліків проти гліобластоми — News-Medical

Дослідники Массачусетського технологічного інституту розробили імплантований пристрій для тривалої доставки препаратів у мозок, який потенційно може застосовуватися після операції з видалення гліобластоми. Пристрій має резервуар для ліків і масив із 24 мініатюрних ультразвукових перетворювачів, що мають допомагати молекулам поширюватися далі в тканинах мозку.

Як повідомляє News-Medical, розробку назвали LUCID — Long-term Ultrasound-enhanced Convective Injection Device. Це гнучкий імплантат завтовшки з аркуш щільного паперу: канюлю для подачі препарату надрукували на 3D-принтері безпосередньо на масиві ультразвукових перетворювачів.

Як працює пристрій

Резервуар LUCID уміщує близько 100 мікролітрів рідини. Препарат подається через пасивну осмотичну помпу, а параметри ультразвукового впливу можна бездротово налаштовувати через Bluetooth. Пристрій також оснащений невеликою батареєю з можливістю бездротового заряджання.

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Ультразвукові хвилі створюють конвективні потоки, які можуть переносити молекули на більшу відстань. Механічні коливання також здатні тимчасово підвищувати проникність гематоенцефалічного бар’єра. Дослідники розраховують, що це дасть змогу збільшити охоплення терапією ділянки, де після операції можуть залишитися пухлинні клітини.

Результати перших випробувань

У тестах на гелеподібній моделі тканини доставка із застосуванням ультразвуку забезпечила значно ширше поширення молекул, ніж без нього. Систему також перевірили на мишах, вводячи контрастну речовину для МРТ: після активації ультразвукового масиву вона поширювалася в мозку далі.

Результати роботи опублікували в журналі Device. Науковці зазначили, що надалі технологію потенційно можна буде використовувати не лише для малих молекул, а й для імунотерапії, нуклеїнових кислот і генних терапій. Для застосування у пацієнтів канюлю та ультразвуковий масив пропонують розміщувати всередині черепа, а батарею й електронні компоненти — зовні.

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