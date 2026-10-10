Міжнародна федерація діабету визнала діабет 5 типу — ScienceAlert

Міжнародна федерація діабету (IDF) у 2025 році офіційно визнала діабет 5 типу — форму захворювання, яку раніше називали цукровим діабетом, пов’язаним із недостатнім харчуванням. Організація також закликає інші органи охорони здоров’я, зокрема Всесвітню організацію охорони здоров’я, наслідувати це рішення, повідомляє ScienceAlert.

Хворобу вивчали десятиліттями

Цю форму діабету вперше описали на Ямайці 1955 року. У 1980-х роках ВООЗ визнавала таку класифікацію, однак 1999 року відкликала її через нестачу доказів. Упродовж десятиліть науковці сперечалися щодо існування окремого типу та не мали узгоджених підходів до його діагностики й лікування.

За наведеними даними, діабет 5 типу може вражати до 25 мільйонів людей у світі, передусім у країнах із низьким і середнім рівнем доходу. Найчастіше йдеться про людей в Азії та Африці, які стикаються із серйозною продовольчою незахищеністю. Цю форму діабету часто можуть помилково діагностувати як інші типи захворювання.

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Відмінний механізм хвороби

Дослідження на людях і тваринах свідчать, що хронічний дефіцит поживних речовин може мати тривалий вплив на підшлункову залозу, порушуючи її здатність виділяти інсулін і регулювати рівень глюкози. Одним із запропонованих механізмів є порушення розвитку підшлункової залози через тривалу нестачу харчування.

Невелике дослідження в Південній Індії показало, що пацієнти з діабетом, пов’язаним із недостатнім харчуванням, мають дефіцит інсуліну, але залишаються чутливими до нього — на відміну від людей із діабетом 2 типу, в яких розвивається інсулінорезистентність.

IDF створила робочу групу з діабету 5 типу, яку очолила ендокринологиня Мередіт Гокінс. Вона має розробити формальні діагностичні критерії та рекомендації щодо лікування, сформувати глобальний реєстр досліджень і підготувати навчання для медичних працівників. У огляді, опублікованому після офіційного визнання хвороби, Гокінс і її колеги застерегли, що невідповідне застосування інсуліну може спричинити гіпоглікемію, особливо за продовольчої незахищеності та обмежених можливостей контролю рівня глюкози.

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