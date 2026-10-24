Міжнародна група підготувала перші настанови для людей із муковісцидозом — News-Medical

Міжнародна міждисциплінарна група, скликана Cystic Fibrosis Foundation, підготувала перші клінічні настанови з репродуктивного здоров’я для людей із муковісцидозом. Як повідомляє News-Medical, документ опублікували у серпні 2026 року. Він рекомендує починати обговорення репродуктивного здоров’я в підлітковому віці та повертатися до цієї теми щонайменше раз на рік.

Планування вагітності та контрацепція

У настановах зазначають, що модулятори CFTR змінили репродуктивні можливості багатьох пацієнтів із муковісцидозом. Після схвалення потрійної комбінації елексакафтор/тезакафтор/івакафтор у США 2019 року та у Великій Британії 2020 року показники вагітності серед жінок із цим захворюванням у цих країнах майже подвоїлися.

Муковісцидоз може спричиняти загущення цервікального слизу, що ускладнює потрапляння сперматозоїдів до матки. Терапія модуляторами CFTR може поліпшувати стан цервікального середовища, що здатне пояснювати зростання фертильності. Жінкам, які не планують вагітність, не слід вважати муковісцидоз способом запобігання зачаттю. Більшості доступний широкий вибір контрацептивних методів, однак люмакафтор/івакафтор може знижувати ефективність гормональної контрацепції.

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Нагляд під час вагітності

Вагітність у жінок із муковісцидозом і надалі вважають вагітністю підвищеного ризику через імовірність передчасних пологів та гестаційного діабету. Нагляд до зачаття може охоплювати оцінювання функції легень, харчування, маси тіла, діабету, інших супутніх станів, ліків і добавок. Пацієнткам та їхнім партнерам також пропонують скринінг на носійство генетичних варіантів і генетичне консультування.

Приблизно у 30–40% дорослих із муковісцидозом розвивається діабет, пов’язаний із цим захворюванням. Тому настанови радять провести пероральний глюкозотолерантний тест до вагітності та додатково перевіряти рівень глюкози під час неї. Модулятори CFTR проходять крізь плаценту й потрапляють у грудне молоко, тож рішення щодо лікування під час вагітності або грудного вигодовування слід ухвалювати разом із фахівцями з муковісцидозу та акушерської допомоги.

Фертильність чоловіків

Понад 95% чоловіків із муковісцидозом не можуть зачати дитину природним шляхом, оскільки народжуються без сім’явивідних проток. Водночас більшість із них виробляють сперматозоїди, тому для біологічного батьківства зазвичай потрібні їх отримання та допоміжні репродуктивні технології, зокрема екстракорпоральне запліднення. Окремі описані випадки свідчать, що хлопчики з муковісцидозом, які зазнали внутрішньоутробного впливу модуляторів CFTR, народжувалися зі збереженими сім’явивідними протоками. Водночас це не великі дослідження, тому вони не дають підстав робити висновки про майбутню фертильність.

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