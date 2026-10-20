Модель показала користь скринінгу раку печінки за ризику від 0,45% — News-Medical

Дослідники Mass General Brigham за допомогою моделі для США дійшли висновку, що регулярний скринінг раку печінки для людей з алкоголь-асоційованим цирозом може бути економічно доцільним і подовжувати життя навіть за нижчого ризику захворювання, ніж передбачають чинні рекомендації. Як повідомляє News-Medical, результати опублікували в журналі Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Нижчий поріг ризику

Алкоголь-асоційований цироз є пізньою стадією ураження печінки внаслідок надмірного вживання алкоголю, коли здорова тканина заміщується рубцевою. Такий стан підвищує ризик гепатоцелюлярної карциноми — поширеної форми раку печінки.

Нинішні рекомендації передбачають регулярне обстеження переважно для людей, чий річний ризик гепатоцелюлярної карциноми перевищує 1%. Цей поріг ґрунтується на давніших дослідженнях, здебільшого за участю пацієнтів із вірусними гепатитами. Водночас у людей з алкоголь-асоційованим цирозом щорічний ризик раку печінки часто нижчий за 1%.

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За результатами моделювання, обстеження двічі на рік було корисним і економічно ефективним уже за річного ризику раку печінки на рівні 0,45%. Скринінг передбачає ультразвукове дослідження та аналіз крові.

Результати моделювання

Автори використали математичну модель із даними реальної практики скринінгу та лікування, щоб змоделювати перебіг хвороби у 50 млн гіпотетичних пацієнтів у США. Результати оцінювали за показником років життя з поправкою на його якість.

За розрахунками, на кожні 100 тисяч пацієнтів спостереження давало приблизно 2083 додаткові роки життя серед тих, хто продовжував уживати алкоголь, і 3357 — серед людей, які утримувалися від алкоголю. Дослідники зазначили, що скринінг був економічно доцільним для обох груп, оскільки раннє виявлення пухлини відкриває доступ до лікування, здатного подовжити життя.

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