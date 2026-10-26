У Мадриді, Іспанія, генеральний директор Moderna Стефан Бансель заявив, що компанія має намір якнайшвидше домогтися схвалення Управління з контролю за продуктами й ліками США для персоналізованої мРНК-терапії intismeran. Про це він сказав під час щорічної зустрічі Європейського товариства медичної онкології, повідомляє STAT News.

Дослідження III фази

За даними видання, дослідження III фази стало першим, у якому персоналізована мРНК-терапія intismeran успішно продемонструвала поліпшення результатів лікування пацієнтів із меланомою. Презентація результатів мала відбутися в межах онкологічного конгресу в іспанській столиці.

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Бансель назвав цей результат особливим для компанії. За його словами, Moderna працює над intismeran упродовж десяти років, тоді як багато фахівців скептично оцінювали перспективи таких розробок, адже спроби створити вакцини проти раку робили й раніше.

Партнерство з Merck

Розробку intismeran Moderna веде у партнерстві з Merck. У розмові зі STAT News Бансель також обговорив, як успіх терапії може вплинути на дослідницьку роботу та бізнес-стратегію компанії.

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