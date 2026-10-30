МОЗ Кіпру запустило кампанію зі зменшення кесаревих розтинів — Cyprus Mail

Міністерство охорони здоров’я Кіпру запустило інформаційну кампанію, спрямовану на популяризацію пологів природним шляхом та зменшення кількості передчасних пологів. Як повідомляє Cyprus Mail, кампанія триватиме протягом листопада, зокрема охопить Всесвітній день недоношених дітей, який відзначають 17 листопада.

Показники кесаревого розтину

За даними міністерства, у 2024 році кесаревим розтином завершилися 61,8% пологів на Кіпрі. Частка передчасних пологів становила 13%.

Відомство заявило, що за відсутності медичних показань до кесаревого розтину пологи природним шляхом загалом є належним вибором для матері та дитини. Міністерство має на меті знизити частку кесаревих розтинів до рівня менш ніж 60% у 2026 році.

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Інформація для майбутніх матерів

Кампанія розрахована на вагітних жінок та їхні родини. Їх закликали відповідально ознайомлюватися з інформацією, обговорювати наукові дані з лікарем і акушеркою під час підготовки індивідуального плану пологів.

У міністерстві також нагадали, що всі вагітні на Кіпрі мають доступ до безоплатних консультацій громадської акушерки через загальну систему охорони здоров’я Gesy. Відомство закликало зацікавлені сторони підтримати кампанію, наголосивши, що достовірна інформація, вибір на основі доказів і співпраця можуть сприяти скороченню медично необґрунтованих кесаревих розтинів та запобіганню передчасним пологам.

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