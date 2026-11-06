МОЗ пояснило, коли анестезія та седація є безплатними для пацієнтів

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Анестезія та седація, які проводять у межах Програми медичних гарантій, не потребують додаткової оплати з боку пацієнтів.

Про це йдеться у роз’ясненні Міністерства охорони здоров’я.

«Анестезія та седація під час хірургічних втручань, окремих обстежень і лікувальних процедур входять до Програми медичних гарантій (ПМГ). Це означає, що пацієнти можуть отримати їх безоплатно в закладах охорони здоров’я, які мають відповідний договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Оплату таких послуг здійснює держава», — вказали у МОЗ.

У міністерстві пояснили, що анестезія забезпечує знеболення під час медичних втручань, а седація допомагає зменшити тривожність і дискомфорт. Необхідність їх застосування та відповідний метод визначає лікар залежно від процедури, стану пацієнта й медичних показань.

Програма медичних гарантій передбачає анестезію, седацію або анестезіологічний супровід під час:

хірургічних втручань — операцій у стаціонарі та стаціонарі одного дня, а також трансплантації органів;

діагностичних і лікувальних процедур — зокрема колоноскопії, гастроскопії, гістероскопії, цистоскопії, бронхоскопії та окремих інвазивних процедур під час стаціонарного лікування;

діагностики та лікування гематологічних і онкогематологічних захворювань — зокрема кістково-мозкових і люмбальних пункцій, трепанобіопсій та біопсій лімфатичних вузлів;

надання допомоги при гострому інсульті та інфаркті міокарда — зокрема під час інвазивних втручань;

хіміотерапевтичного та радіологічного лікування — під час інвазивних діагностичних і лікувальних процедур, які потребують анестезіологічного забезпечення;

пологів та лікування безпліддя — при оперативних втручаннях, акушерських процедурах та окремих етапах застосування допоміжних репродуктивних технологій, зокрема трансвагінальній аспірації фолікулів.

За медичними показаннями під час окремих ендоскопічних обстежень також можуть проводити забір біологічного матеріалу для гістологічного чи цитологічного дослідження, а в окремих випадках — необхідні лікувальні втручання.

У МОЗ зауважили, що залежно від пакета медичних послуг у вимогах можуть використовуватися різні формулювання: місцева або загальна анестезія, седація, анестезіологічне забезпечення чи супровід. Водночас, якщо послуга входить до відповідного пакета Програми медичних гарантій та надається за медичними показаннями, пацієнт не повинен окремо оплачувати ані анестезію чи седацію, ані роботу лікаря-анестезіолога.

Якщо за анестезію, седацію або роботу лікаря-анестезіолога, які передбачені відповідним пакетом ПМГ, у медзакладі вимагають оплату, пацієнт може звернутися зі скаргою до НСЗУ.

Для цього необхідно зателефонувати до контакт-центру за номером 16-77 або заповнити електронну форму звернення на офіційному сайті НСЗУ. У скарзі слід зазначити назву медичного закладу, обставини надання допомоги та послугу, за яку вимагали кошти.

Джерело: МОЗ

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