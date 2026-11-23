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В Україні очікують, що запасів вакцин проти грипу вистачить для охочих зробити щеплення цього сезону.

Водночас наявність препарату в конкретній аптеці рекомендують уточнювати заздалегідь.

За словами заступника міністра охорони здоров’я та головного санітарного лікаря Олександра Чепурного, затримки з постачанням виникли через перехід виробників на чотиривалентні вакцини відповідно до оновлених рекомендацій ВООЗ. Аналогічна ситуація спостерігалася й в інших країнах.

В Україні державний контроль якості вже пройшли понад 250 тисяч доз вакцин французького та корейського виробництва, які надійшли у продаж. Обидва препарати адаптовані до штамів грипу, прогнозованих на цей епідсезон, і, за словами МОЗ, мають однакову ефективність.

Розподіл комерційних вакцин між аптеками здійснюють постачальники, тому їхня наявність може відрізнятися залежно від регіону та попиту.

Джерело: МОЗ України (Олександр Чепурний).

В Україні пік захворюваності на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції та COVID-19 цього епідсезону очікують орієнтовно наприкінці січня — на початку лютого, заявив у телеефірі головний державний санітарний лікар Олександр Чепурний.

В Україні та низці країн Європи спостерігається затримка поставок вакцин проти грипу на епідсезон 2026–2027 років. У Центрі громадського здоров'я пояснили, що це пов'язано з оновленням рекомендацій ВООЗ щодо складу препаратів за всіма трьома компонентами, а також складнощами у виробництві й контролі якості.

Від початку епідемічного сезону, 28 вересня, на ГРВІ захворіли понад 307 тисяч українців. Водночас цей показник на 20,5% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.

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