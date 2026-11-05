МРТ-показник пов’язали з ризиком Альцгеймера за роки до симптомів — News-Medical

Дослідники під керівництвом Стенфордської медицини розробили показник на основі функціональної МРТ у стані спокою, який може виявляти вразливість до когнітивного зниження та хвороби Альцгеймера ще до появи помітних проблем із пам’яттю. Як повідомляє News-Medical, результати дослідження опублікували 4 листопада у журналі Science Advances.

Порівняли дві групи літніх людей

Науковці проаналізували дані функціональної МРТ 180 так званих суперейджерів і 110 людей із діагностованою хворобою Альцгеймера. Суперейджерами у цій роботі вважали людей віком від 75 років, чия пам’ять відповідала типовому рівню 45-річних, а виконавчі функції залишалися нормальними для їхнього віку.

Дослідники виявили відмінності у функціональній зв’язності мозку — патернах активності та взаємодії різних його ділянок у стані спокою. На цій основі вони створили шкалу Alzheimer’s resilience-vulnerability connectome, або ARC. Вона відрізняла суперейджерів від учасників із хворобою Альцгеймера приблизно з 85-відсотковою точністю.

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Перевірили прогноз на понад 1300 людях

Потім ARC застосували до понад 1300 людей віком від 55 до 70 років, які на момент обстеження не мали когнітивних порушень. Вищі значення шкали означали мозкову активність, більш подібну до активності у людей із хворобою Альцгеймера, а нижчі — подібнішу до патернів суперейджерів.

На початку спостереження між групами з різними результатами ARC не зафіксували очевидних відмінностей у когнітивних тестах. Однак у подальших даних люди з більш Альцгеймер-подібними показниками мали швидше зниження результатів тестів на пам’ять, увагу та виконавчі функції. У них також частіше виявляли відкладення амілоїду-бета та встановлювали діагноз хвороби Альцгеймера. Найдовший період спостереження в доступних наборах даних сягав 12 років, хоча для більшості учасників він становив п’ять-шість років.

Показник поки не є діагнозом

Автори зазначили, що ARC не слід використовувати як діагностичний тест. На їхню думку, це може бути інструментом для моніторингу когнітивного стану та ранньої оцінки ризику. За словами старшого автора роботи, доцента психіатрії та поведінкових наук Ю Чжана, команда планує дослідити, чи можуть когнітивні тренування змінювати цей показник. Транскраніальну магнітну стимуляцію та когнітивні тренування як спосіб запобігання когнітивному спаду в цьому дослідженні не тестували.

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