Мутації у зразках дитячого лейкозу пов’язали з ризиком рецидиву — News-Medical

Науковці St. Jude Children's Research Hospital і Seattle Children's Hospital спільно з Children's Oncology Group встановили, що генетичні зміни, наявні у зразках В-клітинного гострого лімфобластного лейкозу на момент діагностики, можуть бути пов’язані з ризиком рецидиву у дітей. Як повідомляє News-Medical, значення цих змін залежить від генетичного підтипу лейкозу.

В-клітинний гострий лімфобластний лейкоз є найпоширенішим онкологічним захворюванням у дітей. За сучасних методів лікування виживають понад 90% пацієнтів, проте після повернення хвороби результати терапії гірші. Дослідники вважають, що аналіз генетичних особливостей під час встановлення діагнозу може допомогти точніше оцінити ризик рецидиву ще до початку лікування.

Порівняли зразки 183 пацієнтів

Автори роботи порівняли ДНК-зразки, отримані під час первинної діагностики та після рецидиву, у 183 випадках дитячого В-клітинного гострого лімфобластного лейкозу. За даними джерела, це найбільше дослідження такого типу, яке дало змогу проаналізувати генетичні зміни на рівні окремих підтипів захворювання.

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Дослідники очікували виявити мутації, що однаково підвищують ризик рецидиву в різних підтипах. Натомість вони дійшли висновку, що ризик залежить від конкретної мутації та інших генетичних характеристик лейкозу.

Різний ризик у підтипі ETV6::RUNX1

Один із прикладів стосується підтипу ETV6::RUNX1, який зазвичай пов’язують зі сприятливішим прогнозом. У межах цього підтипу пацієнти зі злиттям екзону 5 ETV6 з екзоном 4 RUNX1 мали значно вищий ризик рецидиву, ніж пацієнти зі злиттям екзону 5 ETV6 з екзоном 3 RUNX1. У першої групи рецидив також наставав швидше.

Геномне порівняння також показало, що близько 3% випадків, клінічно класифікованих як рецидиви, біологічно були схожі на нові онкологічні захворювання, не пов’язані з первинним лейкозом. На думку авторів, це важливо для вибору лікування, оскільки нове захворювання може не потребувати високоінтенсивного протоколу, який застосовують у разі рецидиву. Результати опубліковано в журналі Blood.

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