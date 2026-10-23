МВС Японії закликало підтримати медогляди учнів, які не відвідують школу — The Japan Times

Міністерство внутрішніх справ Японії закликало Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров’я та Агентство у справах дітей і сімей вжити заходів для підтримки медичних оглядів дітей, які не відвідують школу. Про це повідомляє The Japan Times.

Дані урядового опитування

Згідно з оприлюдненим Міністерством внутрішніх справ дослідженням, 5,7% учнів початкової школи та 19,9% учнів молодшої середньої школи, які не відвідують школу, минулого року не пройшли всіх обстежень, передбачених шкільними медоглядами.

Перше урядове дослідження щодо медоглядів таких учнів охопило участь у них із квітня до вересня минулого року в 19 початкових і 33 молодших середніх школах у 30 муніципалітетах країни. Усі складові медогляду пройшли 17,8% учнів початкової школи та 12,2% учнів молодшої середньої школи з числа тих, хто не відвідує школу.

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Огляди окремо від інших учнів

У деяких випадках через відсутність медоглядів із запізненням виявляли сколіоз і захворювання нирок. Частина муніципалітетів дозволяє учням проходити огляд у школі в день і час, коли вони не зустрічатимуться з іншими дітьми, або звертатися до місцевих медичних установ.

В окремих районах за станом здоров’я таких дітей стежать під час домашніх візитів у співпраці з підрозділами соціального захисту місцевої влади. Міністерство внутрішніх справ попросило три відомства поінформувати муніципалітети про ці практики та програми підтримки центрального уряду.

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