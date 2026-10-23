На Кіпрі через дефіцит крові переносять операції — Cyprus Mail

На Кіпрі пацієнтські організації попередили парламент про нестачу запасів крові для належного лікування людей із таласемією та іншими захворюваннями гемоглобіну. Через дефіцит переносять операції, а пацієнти з таласемією отримують недостатній обсяг переливань, повідомляє Cyprus Mail.

Пропозиції для збільшення донорства

Депутат від партії Disy Продромос Аламбрітіс назвав збільшення донорства крові пріоритетом для системи охорони здоров’я. Він запропонував збільшити штат Національного центру крові, проводити цільові інформаційні кампанії та запровадити стимули для військовослужбовців строкової служби й державних службовців.

Серед можливих заохочень Аламбрітіс назвав надання вихідного дня держслужбовцям, які здають кров. Він також висловив занепокоєння через те, що Міністерство фінансів нещодавно відхилило запит центру крові на додатковий персонал.

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Закриті банки крові

Депутат від Akel Константінос Константіну заявив, що питання охорони здоров’я не можна розглядати як бухгалтерське. За його словами, донорство крові є проявом солідарності, а держава має гарантувати достатні запаси.

Депутатка від Alma Ліца Друсіоту повідомила, що банки крові у Фамагусті, Ларнаці та Пафосі залишаються закритими через нестачу персоналу. Її партія пропонує створити мобільні банки крові. Голова Федерації асоціацій пацієнтів Osak Мілтос Мілтіаду заявив, що пацієнти подають тривожний сигнал через брак запасів.

Водночас за даними Міністерства охорони здоров’я, представленими в червні цього року, Кіпр посідав перше місце у світі за рівнем добровільного безоплатного донорства крові відносно чисельності населення.

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