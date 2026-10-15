На Кіпрі організація медичного страхування Gesy від четверга покриватиме препарат Mounjaro для лікування цукрового діабету 2 типу та ожиріння у дорослих. Покриття тирзепатиду, який є діючою речовиною препарату, надаватиметься відповідно до затверджених протоколів, повідомляє Cyprus Mail.

Попереднє схвалення для пацієнтів

Для отримання Mounjaro або Ozempic лікар має подати через інформаційну систему Gesy запит на попереднє схвалення. Спочатку Mounjaro буде доступний лише через аптеки державних лікарень.

Водночас Ozempic за рецептом зможуть видавати будь-які аптеки. Виписувати рецепти на обидва препарати дозволено фахівцям з ендокринології, патології та геріатрії, а також визначеним лікарям загальної практики, які працюють із дорослими пацієнтами.

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Оновлений порядок для Ozempic

Одночасно набуває чинності переглянутий протокол застосування Ozempic, діючою речовиною якого є семаглутид. Його визначили препаратом першого вибору для пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу незалежно від маси тіла.

Заяви, які вже подали до комітету з розгляду індивідуальних запитів на лікарські засоби, повторно подавати не потрібно. Пацієнтів, яким Mounjaro раніше погодили через відповідні комітети, переведуть до системи призначення за протоколами.

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