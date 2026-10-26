На Львівщині 13-річному хлопцю відновили слух після травми під час футболу

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У Центрі дитячої медицини у Львові лікарям вдалося повністю відновити слух 13-річному Віктору з Волинської області, який утратив його після сильного удару коліном у ділянку правого вуха під час футбольного тренування.

Зовнішніх ушкоджень не було, однак хлопчик миттєво перестав чути на одне вухо. За місцем проживання йому діагностували гостру сенсоневральну приглухуватість, але стандартне лікування не допомагало.

Обстеження за допомогою КТ та МРТ показали, що слухові кісточки, скронева кістка та слуховий нерв не пошкоджені. Медики встановили рідкісну травму — струс внутрішнього вуха.

Для лікування фахівці застосували введення кортикостероїдів безпосередньо в барабанну порожнину. Після кількох процедур слух почав повертатися, а згодом відновився повністю. До цього хлопчик майже місяць не чув на праве вухо.

Джерело: Центр дитячої медицини, лікарня «Охматдит» Львів

Торакальні хірурги Центру дитячої медицини допомогли півторарічній дівчинці з Львівщини, яка близько шести місяців страждала від сухого кашлю, задишки та шумного дихання.

Нагадаємо, у Львові лікарі врятували77-річного Степана Ребця, у якого виявили надзвичайно рідкісну пухлину печінки розміром 25×17 сантиметрів. Через гормональну активність новоутворення організм чоловіка втрачав цукор, а сам пацієнт через критично низький рівень глюкози впав у гіпоглікемічну кому.

До цього спеціалісти дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова успішно провели складну операцію із збереження нирки 8-річному хлопчику з Тернопільщини за допомогою роботичної системи Senhance зі вбудованим штучним інтелектом.

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