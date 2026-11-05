На Львівщині 9-місячна дівчинка отримала травми голови в ДТП: дитина їхала без автокрісла
До Центру дитячої медицини у Львові госпіталізували 9-місячну дівчинку, яка постраждала внаслідок ДТП. Під час поїздки немовля сиділо на колінах у батька замість дитячого автокрісла.
У задню частину автомобіля, де перебувала родина, врізалася інша машина. Від удару дитину кинуло на батька, переднє сидіння та дверцята. Дорослі не постраждали.
Медики діагностували у дівчинки забій головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та лінійний перелом тім’яної кістки. Операція не знадобилася — дитину перевели до нейрохірургічного відділення для лікування та спостереження.
Лікарі наголошують, що навіть під час коротких поїздок немовлята повинні перебувати у відповідних автокріслах. Такі засоби безпеки можуть запобігти тяжким травмам і врятувати життя.
Джерело: Центр дитячої медицини Львова.
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