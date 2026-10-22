На Тайвані кількість випадків mpox у жовтні стала найвищою за два роки — Taipei Times

На Тайвані за перші 19 днів жовтня зареєстрували 18 випадків mpox — це найвищий місячний показник за останні два роки. Місцеві випадки інфекції фіксують щотижня протягом семи тижнів поспіль, повідомляє Taipei Times з посиланням на тайванські Центри контролю та профілактики захворювань.

Від початку року станом на понеділок на Тайвані зафіксували 52 випадки mpox: 41 інфікування виявили всередині країни, ще 11 випадків були завезеними. За словами директора Центру епідемічної розвідки Го Хунвея, 16 із 18 випадків, зареєстрованих у жовтні, припадають на варіант вірусу Clade 1b, який уперше виявили в Демократичній Республіці Конго у вересні 2023 року.

Випадки Clade 1b

Загалом цього року позитивний результат тесту на Clade 1b отримали 30 людей. Серед них 22 випадки були місцевими, а вісім — завезеними: шість із Таїланду та два з Гонконгу. За даними контактного відстеження, 16 людей із Clade 1b, зареєстрованих у жовтні, були віком від 20 до 50 років, усі вони мали незахищені сексуальні контакти, а щеплення проти mpox отримали лише двоє.

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Го Хунвей заявив, що ризик транскордонного поширення Clade 1b зростає: підтверджені випадки цього варіанту зареєстрували у 68 країнах і територіях. Він також звернув увагу на зростання кількості випадків mpox у частині країн Західно-Тихоокеанського регіону ВООЗ.

Рекомендації щодо вакцинації

Тайванський CDC повідомив, що кількість зафіксованих цього року випадків приблизно на 20% вища, ніж за аналогічний період торік. Відомство закликало людей, які мають право на щеплення, завершити курс із двох доз вакцини. За оцінкою CDC, повна вакцинація забезпечує близько 90% захисту, тоді як одна доза — від 40% до 80%.

Державно фінансовану вакцинацію проти mpox на Тайвані проводять у 327 медичних закладах. CDC закликало вакцинуватися людей, які мали сексуальні контакти з кількома партнерами, займалися секс-роботою або мали секс у комерційних закладах.

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