Надекспресія SRSF1 подовжила медіанну тривалість життя мишей на 14% — News-Medical

Дослідники Інституту Wyss при Гарвардському університеті у США визначили ген SRSF1 як потенційну мішень для омолодження клітин. У дослідах на старих мишах надекспресія SRSF1 із використанням аденоасоційованого вірусу сповільнювала розвиток крихкості та подовжила медіанну тривалість життя тварин на 14%, повідомляє News-Medical.

Алгоритм для оцінювання віку клітин

Команда під керівництвом професора генетики Джорджа Черча розробила алгоритм машинного навчання, який визначає так званий транскриптомний вік клітин за профілями експресії генів. Модель навчали на фібробластах шкіри людини, отриманих від донорів різного віку, а потім застосували для скринінгу генів, здатних впливати на процеси старіння.

Найвищий результат у скринінгу показав SRSF1 — ген, що кодує фактор обробки РНК. У старих фібробластах його надекспресія зменшувала прояви клітинного старіння, запальні сигнали та порушення білкового гомеостазу, а також відновлювала програми репарації ДНК. Водночас клітини зберігали характерну для фібробластів форму й експресію генів, пов’язаних з їхніми спеціалізованими функціями.

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Перевірка на мишах

Для досліду на тваринах ген SRSF1 доставили за допомогою аденоасоційованого вірусу, тропного до печінки. Автори повідомили про ознаки омолодження печінки та системний ефект: піддослідні миші повільніше ставали крихкими, а їхня медіанна тривалість життя була на 14% більшою, ніж у контрольної групи.

SRSF1 є фактором сплайсингу РНК: він бере участь у включенні альтернативних екзонів до частини зрілих матричних РНК, що може змінювати функції синтезованих білків. Дослідники зафіксували виражену тенденцію до змін альтернативного сплайсингу, однак механізми, через які вони запускають комплексну програму омолодження тканин, ще потребують вивчення. Результати опубліковано в журналі Nature Aging.

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