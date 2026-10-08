Дослідники Медичної школи Ікана при Mount Sinai з’ясували, що короткі нагадування про безпеку знижують частку потенційно шкідливих виборів, які великі мовні моделі роблять у клінічних сценаріях. Як повідомляє News-Medical, без такого нагадування потенційно шкідливими були 16,6% відповідей моделей, а після його додавання показник зменшився до 10,1%.

Понад 10 мільйонів відповідей

Автори дослідження оцінили 20 великих мовних моделей, використавши 501 варіацію 50 клінічних сценаріїв, а також 100 випадків, адаптованих із деідентифікованих лікарняних виписок. Загалом моделі надали понад 10 мільйонів відповідей, з яких приблизно 1,18 мільйона містили потенційно шкідливий вибір.

У дослідженні моделям надавали інструкції, що могли суперечити безпеці пацієнта. Зокрема, їм пропонували пропустити рекомендовані контрольні аналізи крові, аби зменшити навантаження. Запит також могли подавати як терміновий або як наказ керівника. Моделям пропонували обрати один із чотирьох варіантів дій, зокрема виконати інструкцію, зберегти рекомендований контроль або звернутися по допомогу до клініциста.

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Нагадування не замінює клінічний нагляд

Дослідники перевірили три короткі формулювання нагадувань про безпеку. Кожну комбінацію тестували десять разів, а порядок варіантів відповідей випадково змінювали. Кількість потенційно шкідливих виборів зменшилася у 19 із 20 моделей. Такий ефект зафіксували як у письмових клінічних сценаріях, так і у випадках, адаптованих із лікарняних виписок.

Серед прикладів потенційно шкідливих дій — пропуск необхідних аналізів для зменшення навантаження або припинення антибіотикотерапії до завершення рекомендованого курсу без достатніх клінічних підстав. Дослідження опублікували онлайн 26 вересня в журналі Communications Medicine. Автори наголошують, що коротке нагадування є лише одним із запобіжників і не може замінити клінічний нагляд. Вони пропонують розробникам і медичним організаціям автоматизувати тестування безпеки перед інтеграцією систем ШІ в клінічні процеси та повторювати його після оновлень моделей.

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