Дослідники Університету Аалто за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії виявили, що в людей із більш вираженими нарцисичними рисами патерни мозкової активності були менш подібними між учасниками під час перегляду ситуацій, де соціальний образ іншої людини опинявся під загрозою. Про результати дослідження повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

Спершу майже тисяча людей пройшла онлайн-опитування для оцінювання нарцисичних рис особистості. Із цієї вибірки на фМРТ запросили людей із високими показниками таких рис, а контрольну групу сформували з учасників із низькими показниками. До остаточного набору даних увійшли 58 людей.

Під час сканування учасники дивилися відео, у яких професійний актор розповідав особисті історії про виключення з групи або захоплення ним у різні періоди життя. Після цього інша людина давала відгук, що ставив під загрозу соціальний образ оповідача: наприклад, ставила під сумнів заслуженість захоплення ним або припускала, що він сам був винний у своєму виключенні.

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Відмінності в обробленні соціальних ситуацій

Автори зосередилися на так званій втраті обличчя — ситуації, коли образ, який людина прагне підтримувати в соціальній взаємодії, може бути підірваний. За описом дослідників, відкидання такого образу здатне викликати тривогу або збентеження не лише в людини, якої це безпосередньо стосується, а й у спостерігачів.

У людей із менш вираженими нарцисичними рисами активація в ділянках мозку, пов’язаних з емпатією, була відносно подібною між учасниками. Відмінності між групами виявили в зонах, які пов’язують з інтерпретацією соціальних ситуацій і когнітивною емпатією — розумінням перспективи, думок або почуттів іншої людини.

Докторант Матіас Пійспанен зазначив, що люди з великою кількістю нарцисичних рис можуть інакше налаштовуватися на взаємодію, звертати увагу на інші її аспекти або по-іншому тлумачити події. Дослідники не давали учасникам окремої вказівки співпереживати оповідачеві, щоб оцінити їхню спонтанну обробку складної соціальної ситуації.

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