Науковці Єлю з’ясували, як кортизол посилює емоційні спогади — ScienceDaily

Дослідники Єльського університету з’ясували, що гормон стресу кортизол може посилювати пам’ять про емоційно значущі події, змінюючи роботу та взаємодію мозкових мереж, пов’язаних з емоціями і формуванням спогадів. Результати роботи опубліковані в журналі Science Advances, повідомляє ScienceDaily.

У дослідженні учасники двічі проходили експеримент: один раз після прийому гідрокортизону, форми кортизолу, а інший — після плацебо. Під час функціональної магнітно-резонансної томографії вони переглядали серію зображень і оцінювали власну емоційну реакцію на них. Наступного дня науковці перевіряли, наскільки добре учасники запам’ятали побачене.

Аналіз коротких сигналів мозку

Експеримент мав подвійний сліпий дизайн: ані учасники, ані експериментатор не знали, яку речовину було прийнято під час конкретної сесії. Це дало змогу порівняти реакції мозку тієї самої людини з додатковим впливом кортизолу та без нього.

Команда аналізувала функціональну зв’язаність мозку — узгоджені коливання активності різних ділянок. Зазвичай для такого аналізу потрібні дані, зібрані протягом кількох хвилин. У цьому дослідженні науковці оцінили зв’язки між ділянками мозку в межах окремих епізодів тривалістю приблизно п’ять секунд.

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Такий підхід дав змогу окремо визначити моделі мозкової активності, пов’язані з інтенсивністю емоційної реакції на зображення та з тим, чи зможе людина пригадати його наступного дня.

Взаємодія емоцій і пам’яті

Дослідження підтвердило попередні висновки: кортизол покращував запам’ятовування емоційно значущих подій. У мережах, пов’язаних з емоціями, гормон сприяв більш послідовним моделям активності та посилював їхню залученість.

У мережах пам’яті кортизол робив моделі активності більш спеціалізованими для емоційної інформації. Він також посилював координацію між системами мозку, що обробляють емоції та кодують спогади. На думку авторів, стрес не поліпшує пам’ять про все однаково, а вибірково може посилювати запам’ятовування переживань, які людина вважає емоційно інтенсивними або значущими.

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