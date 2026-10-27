Науковці ETH Zurich випробували імплант для зниження глюкози — Live Science

Науковці ETH Zurich випробували на лабораторних мишах експериментальний бездротовий імплант, здатний видаляти надлишок глюкози з крові. Пристрій перетворює глюкозу на нешкідливий глюконат за допомогою контрольованої хімічної реакції, яку запускає невелика кількість електрики, повідомляє Live Science.

Як працює пристрій

Реактор завдовжки близько 2,5 см містить електрод із наночастинками золота та платини, вбудованими в графітову повсть. Реакція відбувається лише за достатнього електроживлення, тому інтенсивність видалення глюкози можна регулювати, змінюючи потужність, що надходить до імпланта.

Пристрій не потребує дротового живлення. Звичайний смартфон передає низькорівневу радіочастотну енергію, а електроніка імпланта перетворює її на постійний струм для запуску реакції. У поєднанні з безперервним монітором глюкози система отримує дані про рівень цукру в реальному часі та коригує потужність, яку передає телефон.

Результати випробування на мишах

Упродовж шести тижнів миші з діабетом та ожирінням, яким встановили імплант, мали стабільніший рівень глюкози, ніж тварини без лікування. Вони також втратили в середньому 10% маси тіла. Регульоване вмикання та вимикання реакції, за даними дослідників, не дозволяло рівню цукру впасти нижче безпечних показників.

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Окремо команда перевірила пристрій у ємності з 5 літрами солодкого розчину — це приблизно відповідає загальному об’єму крові людини. Імплант також зміг контролювати рівень глюкози в цій системі. Водночас автори наголошують, що такий тест не замінює досліджень на більших тваринах і за участю людей.

Наступні етапи дослідження

Співавтор роботи, професор біотехнології та біоінженерії Мартін Фуссенеггер заявив, що команді ще потрібно довести: пристрій здатен перетворювати достатню кількість глюкози в організмі людини, зберігаючи безпеку та ефективність каталізатора в довгостроковій перспективі. Дослідники планують продовжити випробування на інших лабораторних тваринах, а згодом — на людях.

Імплант не призначений для заміни здорового харчування, фізичної активності чи профілактичної медицини. Розробники розглядають його як можливе доповнення до наявних методів лікування діабету 2 типу та ожиріння.

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