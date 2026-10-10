Науковці описали архею з 189 білок-кодуючими генами — News-Medical

Міжнародна група дослідників, до якої увійшли науковці Університету Ноттінгема та Університету Цукуби в Японії, виявила раніше невідомий мікроорганізм із найменшим серед виявлених геномів. Архею назвали Candidatus Sukunaarchaeum mirabile, або скорочено Sukunaarchaeum. Як повідомляє News-Medical, результати дослідження опублікували в журналі Current Biology.

Геном із 189 генами

Sukunaarchaeum належить до архей — групи одноклітинних організмів, що принципово відрізняється від бактерій. Її геном має розмір менш ніж половини найменшого відомого раніше геному архей і містить лише 189 генів, які кодують білки.

Попри мінімальний набір генів, у геномі збереглися гени, необхідні для копіювання ДНК і використання генетичної інформації для синтезу білків. Мікроорганізм виявили під час аналізу генетичного матеріалу окремих морських мікроорганізмів — планктону. Споріднені генетичні послідовності в морських зразках свідчать, що Sukunaarchaeum може бути частиною значно більшої групи організмів, яку досі майже не помічали.

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Залежність від інших організмів

Водночас архея втратила майже всі гени, потрібні для самостійного виробництва поживних речовин та енергії. Це вказує на її значну залежність від інших організмів у забезпеченні ресурсами для виживання.

Приблизно чверть геному Sukunaarchaeum становлять гени незвично великих мембранних білків, функції яких поки не встановлені. Подібні білки виявляли у деяких паразитичних архей, тому дослідники припускають, що новий мікроорганізм може існувати як паразит усередині іншого організму або поруч із ним.

Науковці ідентифікували геном Sukunaarchaeum, однак самого організму ще не спостерігали безпосередньо та не визначили його хазяїна. Наступним етапом вони планують з’ясувати, де живе архея, від чого залежить і як взаємодіє з іншими організмами.

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