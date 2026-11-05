Науковці описали майже 6500 взаємодій генів збудника туберкульозу — News-Medical

Дослідники Рокфеллерівського університету створили детальну карту взаємодій життєво важливих генів Mycobacterium tuberculosis — бактерії, що спричиняє туберкульоз. Науковці проаналізували 762 гени та виявили майже 6500 генетичних взаємодій, повідомляє News-Medical. Результати роботи опублікували в журналі Nature.

Як досліджували гени бактерії

Вивчати життєво необхідні для бактерії гени складно, адже їхнє повне вимкнення може призвести до загибелі мікроорганізму. Команда застосувала модифікований метод CRISPR-інтерференції, або CRISPRi, який дає змогу знижувати активність генів без незворотної зміни ДНК.

Дослідники розробили підхід, що дозволяє одночасно пригнічувати два гени. Вони порівнювали вплив придушення кожного гена окремо та обох разом на ріст бактерії. Відмінність між очікуваним і фактичним результатом свідчила про функціональний зв’язок між генами. Спершу методику відпрацювали на спорідненій модельній бактерії Mycobacterium smegmatis, а потім застосували до збудника туберкульозу.

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Пошук комбінацій антибіотиків

Порівняння профілів взаємодій генів із відомими функціями та раніше неохарактеризованих генів допомогло виявити нові зв’язки в біологічних процесах бактерії. Зокрема, кілька таких генів, за висновками авторів, відіграють важливу роль в електронтранспортному ланцюгу, який допомагає клітині виробляти енергію. Додаткові експерименти підтвердили їхню участь у роботі одного з основних дихальних білкових комплексів.

Науковці також поєднали генетичні дані з прогнозами молекулярних структур від AlphaFold 3. Це дало додаткові відомості про можливу спільну роботу деяких генів на молекулярному рівні.

Автори роботи виявили чотири синергічні комбінації препаратів. Серед них — поєднання експериментальної сполуки з етамбутолом, наявним протитуберкульозним антибіотиком, яке посилювало знищення бактерій. Також дослідники знайшли антагоністичну комбінацію, за якої два препарати послаблювали дію один одного. Створену карту зробили відкритою для інших науковців.

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