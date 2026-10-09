Науковці виявили в крові білковий профіль, який пов’язаний із гіршими показниками здоров’я в процесі старіння. Як повідомляє Live Science, йдеться про співвідношення імунних клітин пам’яті, що виробляють гранзими K і B — білки, здатні знищувати інфіковані клітини.

Співвідношення імунних клітин

У молодих людей імунна система містить багато наївних Т-клітин — різновиду лейкоцитів. Після контакту з патогенами та вакцинації частина з них перетворюється на клітини пам’яті, які можуть швидко реагувати на збудники інфекцій. Такі клітини виробляють різні гранзими, зокрема гранзим K і гранзим B.

Дослідники проаналізували імунні клітини понад 2,6 тисячі людей віком від 18 до 97 років. Учасники з нижчим співвідношенням клітин, що виробляють гранзим K, до клітин, що виробляють гранзим B, частіше мали автоімунні або інші хронічні імунні захворювання.

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Дані UK Biobank

Під час окремого аналізу зразків імунних клітин і білків крові 329 людей учені визначили білковий профіль, пов’язаний із більшою кількістю клітин, що виробляють гранзим B. Потім цей профіль шукали в даних близько 48 тисяч учасників UK Biobank.

Люди, для яких за показниками білків крові прогнозували вищий рівень клітин із гранзимом B, упродовж наступних 17 років мали гірші показники здоров’я. У них був вищий ризик смерті, діабету, підвищеного артеріального тиску, а також захворювань печінки й нирок.

Автор дослідження, імунолог Вашингтонського університету в Сент-Луїсі Максим Артьомов, наголосив, що виявлений зв’язок не доводить причинності. За його словами, більша кількість клітин із гранзимом B може бути наслідком хвороб, а не їхньою причиною. Дослідники також зазначили, що для з’ясування універсальності цього показника потрібні додаткові дані про різні групи населення.

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